Lagerhallenbrand mit hohem Sachschaden: Brandstiftung?

18.09.2017 Bielefeld. Bei einem Lagerhallenbrand in Oldentrup bei Bielefeld ist ein Sachschaden von rund 60 000 Euro entstanden. In der Nacht auf Montag sei das Feuer unter dem Dach zwischen zwei Hallen eines Fahrzeugbauers ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen. Holzpaletten seien in Brand geraten, der Rauch sei bereits stark in die Hallen gezogen. Die Lösch- und Lüftungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus und ermittelt.