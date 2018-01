Lagerhalle mit Kunststoff steht in Flammen

25.01.2018 Saerbeck. In einer Lagerhalle für Kunststoffe ist im Kreis Steinfurt am Donnerstag Feuer ausgebrochen. Um zu löschen rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften an. Die Brandursache war zunächst unklar.

In einer Lagerhalle in Saerbeck (Kreis Steinfurt) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, bekämpften Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen noch am Vormittag. Die Fassade des Gebäudes sei am frühen Morgen eingestürzt. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben, hieß es weiter. Weshalb das Feuer ausbrach, war vorerst unklar. In der Lagerhalle sind Kunststoffe für Textilien gelagert.

Da sich die Halle in einem Industriegebiet befindet, besteht einer ersten Einschätzung zufolge zwar keine unmittelbare Gefahr für Anwohner. Zunächst war aber unklar, welche Stoffe durch den Brand freigesetzt wurden. Wie der Sprecher der Polizei weiterhin mitteilte, prüft die Feuerwehr daher, inwieweit die durch den Brand entstandenen Dämpfe giftig sind.

Da der Wind den Rauch auch in weiter entfernte Wohngebiete trägt, hat die Feuerwehr sicherheitshalber dazu aufgerufen, Fenster und Türen in der Umgebung geschlossen zu halten. Auch sollen die Menschen in der Umgebung die Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Mit Blick auf die Ursache und die mögliche Schadenshöhe lagen der Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Erkenntnisse vor. Auch die Frage, bis wann der Brand gelöscht werden kann, konnte die Polizei zunächst nicht beantworten. (dpa)