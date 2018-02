Lagerhalle mit Computerzubehör abgebrannt

04.02.2018 Haan. Ein Feuer hat eine Lagerhalle für Computerzubehör in Haan bei Düsseldorf zerstört. Aus bislang unbekannter Ursache sei die rund 200 Quadratmeter große Lagerhalle am frühen Sonntagmorgen in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Ein Teil des Gebäudes, in dem unter anderem Druckergeräte, Kopierer und Papier lagerten, kann wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden.

Der Brand breitete sich kurzzeitig auch auf ein angebautes Betriebsgebäude aus, wurde dort von der Feuerwehr aber unter Kontrolle gebracht. Das Nebengebäude sei durch das Feuer allerdings erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Einsatzkräfte mussten das Dach der zerstörten Halle teilweise öffnen, um alle Brandnester zu finden. Der Einsatz dauerte bis zum Nachmittag. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. (dpa)