Erdwall droht zu brechen

20.12.2017 Ratingen. Im Dauereinsatz versuchen Helfer in Ratingen, einen Dammbruch an einem Stauteich zu verhindern. Durch den anhaltenden Regen war das Wasser in dem Becken gestiegen. Nun denken die Feuerwehrleute über einen künstlichen Wasserablauf nach.

An einem beschädigten Damm in Ratingen kämpfen Helfer weiter gegen die Wassermassen, um einen Bruch des Erdwalls zu verhindern. Zwar habe sich die Lage an dem Rückhaltebecken in der Nacht etwas entspannt, erklärte die Feuerwehr am Mittwochmorgen. Allerdings sei die Gefahr noch nicht gebannt.

Der Wasserstand sei nach weiteren Pumparbeiten in der Nacht gesunken, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es werde nun weniger Druck auf den Damm ausgeübt. Noch im Laufe des Tages sollte über einen künstlichen Ablauf für das Wasser entschieden werden.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) sind seit Montagabend im Stadtteil Hösel im Dauereinsatz. Am Dienstag gelang es mit Hochleistungspumpen, den Wasserstand in dem Rückhaltebecken um etwa 110 Zentimeter zu senken. Nach heftigen Regenfällen hatten die Einsatzkräfte einen Dammbruch befürchtet. Von den Wassermassen wären tiefer gelegene Wohnhäuser und ein Gewerbegebiet betroffen gewesen. (dpa)