LKA fahndet nach fünffachem Mörder Norman Franz

28.02.2018 Düsseldorf. Seit fast 20 Jahren ist der mutmaßliche fünffache Mörder Norman Franz spurlos verschwunden. Am Mittwoch hat das Landeskriminalamt NRW einen neuen Fahndungsaufruf nach dem 48-Jährigen gestartet. Am Abend wollte sich zudem die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" mit dem Fall befassen, der Kriminalgeschichte schrieb.

Franz war wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden: Im März 1995 hatte er an einem Golfplatz in Dortmund eine Handgranate in ein Auto geworfen. Zwei Menschen starben.

Am 11. März 1997 gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis in Hagen. Dann soll er im gleichen Jahr in Weimar und in Halle bei Raubüberfällen drei Geldboten erschossen haben. Dann soll er sich mit seiner Frau nach Portugal abgesetzt haben, wo er am 24. Oktober 1998 gefasst wurde.

Doch erneut gelang ihm die Flucht: Vor der geplanten Auslieferung an die deutschen Behörden türmte er am 28. Juli 1999 aus dem Zentralgefängnis von Lissabon. Franz hatte die Fenstergitter seiner Zelle durchgesägt, sich mit einem Bettlaken abgeseilt und dann vier Mauern überwunden.

Seitdem ist Franz weltweit wegen fünffachen Mordes zur Fahndung ausgeschrieben. Auf ihn ist eine Belohnung von 25 000 Euro ausgesetzt. (dpa)