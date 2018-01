Lünens Bürgermeister: "Stadt steht unter Schock"

24.01.2018 Lünen. Auch am Tag nach der tödlichen Gewalttat in einer Gesamtschule in Lünen ist das Entsetzen über den Messerangriff groß. "Die Stadt steht unter Schock", sagte Lünens Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns am Mittwoch dem Hörfunksender WDR2.

Vor dem Unterricht finde am Morgen eine Lehrerkonferenz an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule statt. Lehrer, die auch selbst betroffen seien, würden mit Notfallseelsorgern und Schulpsychologen beraten, wie man in die Klassen gehe. Die Betreuung der Schüler ist nach Worten von Kleine-Frauns ein Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit der Tat. "Wir müssen überlegen, ob dieses Hilfsangebot ausreicht."

An der Schule war am Dienstagmorgen ein 14 Jahre alter Schüler erstochen worden. Ein 15 Jahre alter Mitschüler ist dringend tatverdächtig. (dpa)