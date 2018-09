Safari-Park auf der Krim

Bonn. In einem Safari-Park in Vilnohirsk auf der Krim hat ein Löwe Tuchfühlung mit den Besuchern aufgenommen. Er kletterte in das Auto der Gruppe - um mit ihnen zu kuscheln.

Von Stephan Werschkull, 06.09.2018

Ein Löwe der zu einem ins Auto steigt, ein Albtraum für viele. Auf der Krim ist genau das in einem Park passiert. Der Park ist dafür bekannt, dass man Löwen aus nächster Nähe anschauen kann. Löwe "Filya" schaute sich die Besucher aber eben auch aus nächster Nähe an, kuschelte mit ihnen und schleckte einige ab. Ein Video von diesem Vorfall wurde mehrere tausendmal angeschaut.

Wie der MDR berichtete, war es erst vor einigen Wochen in dem Park zu einem Vorfall gekommen. Ein anderer Löwe hatte eine Frau beim Spielen am Arm verletzt.