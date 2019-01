BONN. Seit Donnerstag kursiert ein Twitter-Video im Netz, das mutmaßlich einen Hermes-Paketboten bei der Arbeit zeigt. Das Kuriose an dem Video: Der Hermes-Bote steht auf dem Dach seines Autos und wirft das Paket auf den Balkon.

Von Nathalie Dreschke, 25.01.2019

Dass Zustellversuche von Paketen nicht immer so verlaufen, wie die Kunden sich das wünschen, ist keine Neuigkeit. Seit Donnerstag kursiert ein Video im Internet, das mutmaßlich einen Hermes-Paketboten zeigt, der allerdings einen sehr fragwürdigen Zustellversuch unternimmt. Anstatt das Paket bei einem Nachbarn abzugeben oder wieder in den Transporter zu laden, steigt der Mann kurzerhand auf das Dach seines Wagens und wirft das Paket auf den Balkon. Besser gesagt, er versucht es auf den Balkon zu werfen, denn die ersten zwei Würfe gehen daneben und das Paket fällt krachend auf den Gehweg. Ein Nachbar hält die Aktion in einem Video fest.

Ob der Kunde als Wunsch-Lieferort wohl seinen Balkon angegeben hat? Diese Frage würde auch Hermes gern beantworten können. Obwohl das Video mehr als 200.000 Aufrufe hat, gibt es bislang keine Hinweise auf Ort, Uhrzeit und Ursprung des Videos, da eine Plattform namens "Weltregierung" und kein privater Nutzer das Video geteilt hat. "Daher können wir diesem Vorfall derzeit nicht nachgehen", so Marei Martens, Sprecherin von Hermes. "Wir sind über jeden Hinweis zu dem Video dankbar, denn dieser Zustellversuch entspricht nicht den Qualitätsvorstellungen von Hermes."

Sollte sich der Vorfall so ereignet haben, bleibe dem Kunden zu wünschen, dass sich in dem Paket keine Kristallvase, sondern ein Kissen oder etwas ähnlich unzerbrechliches befand. Obwohl weder das Unternehmen Hermes noch die Twitter-Nutzer so einen Zustellversuch jemals gesehen hätten, schätzen die User zumindest die Kreativität und Hartnäckigkeit des Paketboten. Dass ein Paket auf dem Balkon abgelegt wird, ist dagegen nicht ungewöhnlich. "Der Balkon ist ein beliebter Ablageort, wobei die Betonung auf Ablage liegt. Werfen entspricht nicht unseren Vorstellungen", so Martens.