Kunstsammlungen Dresden erwerben Buch von Gerhard Richter

05.04.2018 Dresden. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben das Buch "Comic Strip" von Gerhard Richter erworben. Das Unikat mit originalen Tusche- und Stempelzeichnungen entstand 1962, ein Jahr nach Richters Übersiedlung aus der DDR nach Düsseldorf, wie die Kunstsammlungen am Donnerstag mitteilten. Das Buch befand sich jahrzehntelang in Privatbesitz und wurde im Herbst 2018 auf einer Auktion angeboten. Der Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt. Das Gerhard Richter Archiv der SKD hatte 2014 bereits eine Faksimile-Ausgabe des Buches herausgegeben.

"Protagonisten der Geschichten in diesen Illustrationen sind gestempelte schwarze Männer mit breitkrempigen Hüten, die der Künstler in verschiedenen Abenteuern zeigt und deren Erlebnisse er in einer unlesbaren verschnörkelten Schrift beschreibt", teilten die SKD mit. Richter war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt und studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie. Mit dem Buch verband er die Hoffnung, einen Verlag zu finden und auf diese Weise sein Stipendium aufzubessern. Im Dresdner Richter-Archiv gibt es schon ein ähnliches Buch aus der Dresdner Zeit des Künstlers. (dpa)