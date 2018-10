Mitterfelden. Einen Schock erlitt eine 33-Jährige aus Oberbayern, als sie zuletzt einen Blick auf ihre Banking-App warf. Dort war eine Abbuchung von 8,5 Milliarden Euro verzeichnet - und der Hinweis: "Rewe sagt Danke".

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.10.2018

Angelika Rouyer saß an ihrem Frühstückstisch und wollte nur kurz in ihrer Banking-App prüfen, ob Geld auf dem Konto eingegangen war. Was sie dann allerdings sah, sorgte für einen gehörigen Schreck: In der App angezeigt war eine Abbuchung von 8.590.000.000,42 Euro, also mehr als 8,5 Milliarden Euro. Der Abbuchende laut Anzeige: Die Supermarktkette Rewe, dazu der Hinweis "Rewe sagt Danke". "Das war der Schock des Tages, da brauchst du keinen Wecker mehr", erzählte die 33-jährige der "Passauer Neuen Presse".

Das Konto war für diesen Betrag natürlich nicht gedeckt, Rouyer hatte zudem aber auch seit Wochen nicht mehr bei Rewe mit Karte gezahlt. Die Karte selbst war noch im Portemonnaie, wurde also auch nicht missbraucht. Ein Anruf in der Zentrale bei Rewe brachte auch keine Aufklärung. „Die haben mir das gar nicht geglaubt, haben mich ausgelacht“, sagte sie der "Welt". Helfen konnte Rewe nicht, denn sie hatten mit dem Vorgang nichts zu tun.

Die Aufklärung bekam die 33-Jährige dann in ihrer Commerzbank-Filiale. Dort erklärte man ihr, dass es sich um einen IT-Fehler handelte, zum zweiten Mal sei dies vorgekommen. Rewe hatte in der Tat mit der angezeigten Abbuchung nichts zu tun. Und in Wirklichkeit war der Betrag von 8,5 Milliarden Euro auch zu keinem Zeitpunkt abgebucht worden. "Ursache für die fehlerhafte Anzeige des Umsatzes ist die Nutzung einer veralteten Version der Banking-App", teilte die Bank mit und informierte alle Nutzer der alten App, diese zu aktualisieren. Für Rouyer gab es von der Commerzbank eine Entschuldigung und einen Blumenstrauß.