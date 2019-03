Kampagne mit "Germany's Next Topmodel"

"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Alicija als Gesicht der Kampagne "Looks like shit. But saves my life" wirbt für das Tragen eines Fahrradhelms

29.03.2019 BERLIN. Die Fahrradhelmkampagne des Bundesverkehrsministeriums in Zusammenarbeit mit "Germany's Next Topmodel" ruft weiter Kritik hervor. Die Kampagne widerspreche dem gesunden Menschenverstand, heißt es in einem Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer.

An der Fahrradhelmkampagne des Bundesverkehrsministeriums hagelt es weiter Kritik: In einem offenen Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schrieb die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, die "leichtbekleidete Helmkampagne" widerspreche dem gesunden Menschenverstand. Es gebe außerdem deutlich drängendere Probleme - etwa ein Tempolimit und sichere Radwege. Einer Umfrage zufolge befürwortet indes eine Mehrheit der Bürger eine generelle Helmpflicht für Radler.

Es stelle sich die Frage, weshalb Models in Unterwäsche, "dafür aber mit Helm auf dem Kopf für Sicherheit werben", heißt es in dem am Freitag veröffentlichten offenen Brief der BAG. Bei einem Unfall in dieser Kleidung wäre eine Reihe von Verletzungen programmiert.

"Wir sind nicht gegen Helme", stellte die BAG klar. Es gebe allerdings drängendere Probleme bei diesem Thema, etwa "Tempolimit, Dieselfahrverbot und hohe Steuern für SUVs und andere Luftverpester". Auch sichere Radwege und verbindliche Abbiegeassistenten für Lkw seien drängende Fragen, mahnten die Unterzeichnerinnen des offenen Briefs.

Das Verkehrsministerium und der Verkehrssicherheitsrat hatten gemeinsam mit der Fernsehsendung "Germany's Next Topmodel" eine Plakataktion konzipiert. Zu den Motiven gehören auch männliche und weibliche Models in Unterwäsche mit bunten Fahrradhelmen auf dem Kopf. Der Slogan lautet "Looks like shit. But saves my life" ("Sieht scheiße aus. Rettet aber mein Leben"). Die Motive sind seit Anfang der Woche bundesweit im Straßenraum und in den sozialen Medien zu sehen.

Das Ministerium verteidigte die Aktion und erklärte, damit solle die "schwer erreichbare Zielgruppe" der 17- bis 30-Jährigen angesprochen werden, die besonders selten einen Helm tragen. Außerdem gehe es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Dem widersprach die BAG kommunaler Frauen: "Es geht immer auch um Inhalte und Bilder, die vermittelt werden", heißt es in dem Brief. "Der Zweck heiligt nicht die Mittel."

In einer Umfrage durch das Institut YouGov sprachen sich unterdessen 61 Prozent der Befragten für eine generelle Helmpflicht für Fahrradfahrer aus. Dabei äußerten sich vor allem diejenigen, die selber kein Rad fahren so, nämlich 72 Prozent. Von den Radfahrern waren es 57 Prozent. Befragt wurden online von Dienstag bis Donnerstag 2049 Erwachsene.

Wie die nach Angaben von YouGov repräsentative Umfrage weiter ergab, tragen derzeit bereits 21 Prozent der Radler "immer" einen Helm, 45 Prozent zumindest selten. Hauptgründe gegen einen Helm sind demnach der unbequeme Sitz (44 Prozent) und die Tatsache, sich auch ohne Helm sicher zu fühlen (37 Prozent). (afp)