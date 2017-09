Aufregung um Verpackungsdesign

Wien. Auf Verpackungen von Lidl-Produkten sind Kirchen der griechischen Insel Santorin zu sehen. Das Unternehmen hat jedoch die Kreuze entfernen lassen und steht dafür in der Kritik. Nun hat Lidl auf Facebook reagiert.

Von Alexander Hertel, 05.09.2017

Das Design ihrer Produkte wie Zaziki oder griechischer Joghurt hat Lidl in den vergangenen Tagen in die Kritik gebracht. Auf Abbildungen wurden die Kreuze orthodoxer Kirchen retuschiert. Der Discounter hatte im Rahmen ihrer Eigenmarke Eridanous speziell gestaltete Produkte wie Feta und Zaziki auf den Markt gebracht.

Die Verpackungen zeigen weiße Kirchen und Häuser mit ihren charakteristischen blauen Dächern und Kuppeln von der griechischen Insel Santorin - allerdings ohne die Kreuze. Ein Vergleich mit den Originalbildern zeigt, dass das christliche Symbol auf den Produkten entfernt wurde.

"Griechische Wochen" bei #Lidl. Christliche Symbole entfernt. Man vermeide deren Gebrauch, sei neutral. Aber die Kassiererin trägt Kopftuch. pic.twitter.com/sQU7BUHbXE — Steinhoefel (@Steinhoefel) 3. September 2017

In den sozialen Netzwerken gab es viel Kritik. "Unsere christlichen Symbole auszublenden oder zu verleugnen ist kein Zeichen von Toleranz, sondern von Schwäche", schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte: "Bin zwar kein Religionsfan, aber dass Lidl Kirchenkreuze wegretuschiert, die seit Jahrhunderten bestehen, ist ein Armutszeugnis." Die Reaktionen reichen von Unverständnis wie "Beim Anblick eines harmlosen Kreuzes vergeht einigen der Appetit. Soweit ist es also schon" bis zu Spekulationen über die nächste Produktreihe des Unternehmens: "Bin gespannt, ob Lidl bei der nächsten türkischen Woche auch alle Halbmonde entfernt."

Auch aus Reihen der katholischen Kirche gab es Kritik. So zeigte sich der Prager Kardinal Dominik Duka empört, wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) berichtet. In einer Stellungnahme kritisierte er diesen "beispiellosen Akt". Die Produkte mit diesen Designs wurden unter Anderem in Tschechien und in Österreich verkauft.

Nach der ersten Kritik teilte das Unternehmen mit, dass es Bestandteil der eigenen Handelspolitik ist, „die religiöse und politische Neutralität einzuhalten“. Am Montag dann reagierte Lidl Österreich auf die Vorwürfe mit einem eigenen Statement auf Facebook und entschuldigte sich bei seinen Kunden. "Keine Frage, hier ist ein Fehler passiert, das tut uns leid." Die Designs würden von einem internationalen Team entworfen, Lidl Österreich hätte selbst keinen Einfluss darauf. "Wir können euren Ärger aber verstehen und stehen mit den zuständigen Kollegen in Kontakt. Wir entschuldigen uns bei allen, die sich durch die Gestaltung verärgert fühlen", heißt es weiter.