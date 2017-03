Kriminalität an Schulen: Kommissarin berät Schulleiter

14.03.2017 Düsseldorf. Viele Schulleiter sind aus Sicht der Polizei ratlos, wie sie rechtssicher mit Straftaten im schulischen Alltag umgehen können. Straftaten auf Schulhöfen seien keinesfalls eine Seltenheit, sagte die Düsseldorfer Kriminalkommissarin Petra Reichling der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Beleidigungen auf sexueller Basis seien beinahe an der Tagesordnung. Beim diesjährigen Deutschen Schulleiterkongress (23. bis 25. März) will Reichling Pädagogen über ihre Rechte und Pflichten im Umgang mit Straftaten im schulischen Umfeld aufklären. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Dorothea Schäfer mahnte, schwere Straftaten nicht unter der Decke zu halten. Der Ruf einer Schule könne auch durch mangelnde Konsequenz gefährdet werden, sagte sie der dpa.