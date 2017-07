Kreis Wesel ist die "Blitz-Hauptstadt" 2016

13.07.2017 Wesel. Der Kreis Wesel darf sich Blitz-Hauptstadt 2016 nennen. Auf einen Quadratkilometer Kreisfläche kamen dort im vergangenen 4,1 Einschläge - mehr als in allen anderen Kreisen und Städten, gab der Blitz-Informationsdienst am Donnerstag in Karlsruhe bekannt.

Eigentlich sei der Landkreis Wesel eine blitzarme Region - und somit Überraschungssieger. Der Kreis konnte mit sehr heftigen Gewittern im Mai und Juni punkten. Auf Platz Zwei kam Aschaffenburg in Bayern, auf dem dritten Platz landete - unweit von Wesel - Borken in Nordrhein-Westfalen. Am wenigsten blitzte es in Flensburg, Fürth und in Frankfurt/Oder.

Insgesamt machte sich das eindrucksvolle Wetterphänomen im vergangenen Jahr in Deutschland rar: Mit 432 000 Blitzen schlugen so wenige ein wie seit 1999 nicht mehr. 2015 waren noch rund 550 000 Blitze am Himmel zu beobachten. 2014 waren es 623 000. Es gab aber auch schon Jahre wie 2007, in denen mehr als eine Million Blitze in Deutschland einschlugen. (dpa)