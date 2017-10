Offizielle Warnung der Stadt Krefeld

Foto: dpa

Grüne Knollenblätterpilze stehen am 28.09.2001 im Rostocker Botanischen Garten. Auf einem Markt in Krefeld könnten giftige Pilze in den Verkauf gegangen sein. Stadt und Feuerwehr warnten am Dienstag dringend vor dem Verzehr. Betroffen könnten Pilze sein, die am Sonntag, 1. Oktober, auf einem Flohmarkt an der Mevissenstraße verkauft wurden. Unter den an einem Gemüsestand angebotenen Pilzen könnten giftige Knollenblätterpilze sein, hieß es.