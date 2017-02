Peter Harry Carstensen wird nicht an der Bundespräsidentenwahl teilnehmen.

10.02.2017 Gut Schierensee. Der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Peter Harry Carstensen wird an der Wahl des Bundespräsidenten nicht teilnehmen - weil sein Dackel Lawrenz intensive Betreuung benötigt.

Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) wird nicht an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen - weil sein Dackel krank ist. „Der hat eine sogenannte Dackellähmung, das ist ein Bandscheibenvorfall“, sagte Carstensen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich muss deshalb mehrmals am Tag und auch nachts mit ihm auf dem Arm raus, weil er nicht richtig laufen kann.“ Das könne und wolle er anderen nicht zumuten. Deshalb habe er abgesagt. Zuvor hatte mehrere Medien darüber berichtet.

Dackel Lawrenz ist fünf Jahre alt. „Ich weiß gar nicht, warum daraus so ein Bohei gemacht wird“, sagte Carstensen. Sein Vater habe immer gesagt, wer Tiere habe, müsse Tiere hüten. „Ich kümmere mich um den Hund.“ Seine Frau sei ihm Urlaub, deshalb habe er die Schwierigkeiten. An Carstensens Stelle wird deshalb nun Landkreistag-Präsident Reinhard Sager den Bundespräsidenten wählen. (dpa)