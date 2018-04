Aberdeen in Schottland

ABERDEEN. Nicht als lobende Worte hat Lois Smith für die Krankenschwestern eines Hospitals im schottischen Aberdeen übrig. Dort starb vor kurzem ihr Großvater.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

Der 80-jährige Roland Smith ging kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr mit Brustschmerzen zum Arzt, kurze Zeit später musste er in ein Krankenhaus im schottischen Aberdeen gefahren werden. Diagnose: Krebs. Wie seine Enkelin Lois Smith dem "Evening Express" erzählte, sollte der Mann nach einer Operation das Krankenhaus wieder verlassen können. Daraus wurde nichts: Er zog sich eine Lungenentzündung zu.

Für die Familie, so Lois Smith, sei die nun anbrechende Zeit besonders hart gewesen. "Wir bekamen einen Anruf, dass es bald zu Ende gehen wird", so die 18-Jährige. Die verbliebene Zeit ihres Großvaters hätten die Krankenschwestern dann aber zu einer ganz besonderen gemacht. Sie erfüllten Smith jeden Wunsch, ohne dass er darum bitten musste. Er bekam Eiscreme an sein Krankenbett geliefert obwohl, so Lois Smith, er gar kein so großer Eisliebhaber gewesen sei. Die Geste aber zählte.

Family praise nurses for making Aberdeen grandad's final wishes come true https://t.co/Ak6IBzJea7 pic.twitter.com/zEAvRFhwjY — Evening Express (@EveningExpress) 9. April 2018

Als ihr Großvater eines Tages Besuch von Lois' Hund Koda erhalten durfte "erleuchtete das den ganzen Raum", so die 18-Jährige weiter. "Eine der Schwestern muss gehört haben, wie sich mein Vater und mein Großvater über Koda unterhielten. Den betreute er immer mittwochs. Die Schwester ließ meinen Vater dann wissen, dass ich Koda für eine kurze Zeit mitbringen darf."

Als letzte große Sehnsucht wünschte sich der Sterbende ein Glas des Whiskeys McEwan's Export. Auch das erlaubten die Krankenschwestern ihm.

Nach drei Wochen im Krankenhaus starb Roland Smith am 6. März.