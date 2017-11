Krankenkassen fördern ambulante Hospize

24.11.2017 Düsseldorf. Die gesetzlichen Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr ambulante Hospizdienste mit rund 19 Millionen Euro unterstützt. Gefördert wurden 235 Einrichtungen, darunter 32 speziell für Kinder, teilten die Krankenkassen am Freitag in Düsseldorf mit. Ein Großteil der über 300 ambulanten Hospizdienste im Bundesland wird von den Kassen gefördert.

Die Zahl der ehrenamtlichen Sterbebegleiter stieg auf 9800. "Ihre Unterstützung wird auch immer häufiger gewünscht", berichteten die Krankenkassen. So werde es schwerkranken Menschen ermöglicht, im gewohnten häuslichen Umfeld zu bleiben. Es gab etwa 11 800 Sterbebegleitungen. NRW hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein fast flächendeckendes Angebot an Hospizdiensten. (dpa)