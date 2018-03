Krankenhauspatient wollte zu schnell Essen holen

19.03.2018 Hamm. Deutlich zu schnell unterwegs war am Sonntag ein Krankenhauspatient, als er in Hamm von der Polizei erwischt wurde. Erlaubt waren an der Stelle 30 Stundenkilometer, gefahren ist der 44-jährige Mann aus Hamm laut Mitteilung der Polizei aber 84. Als Grund für die überhöhte Geschwindigkeit gab der Mann an, dass er im Krankenhaus liegen würde und sich schnell etwas zu essen holen wolle. Nun wird der Mann sich das Essen vorerst bringen lassen müssen, weil ihm ein Fahrverbot droht.