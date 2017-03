Kraftstoff aus Sonnenlicht: Künstliche Super-Sonne startet

23.03.2017 Jülich. Wissenschaftler entwickeln Verfahren zur Herstellung von solaren Kraftstoffen. Das Sonnenlicht für ihre Tests bekommen sie jetzt aus einer künstlichen Hochleistungs-Sonne.

Mit einer künstlichen Super-Sonne will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Verfahren zur Herstellung von Treibstoff aus Sonnenlicht entwickeln. Ziel ist nach DLR-Angaben die Abspaltung von Wasserstoff, der als besonders umweltfreundlicher Treibstoff der Zukunft gilt. Dazu wird heute der Sonnensimulator "Synlight" in Jülich bei Aachen in Betrieb gehen. Mit rund 350 Kilowatt hat die künstliche Sonne den Angaben zufolge etwa das Zehnfache der Leistung herkömmlicher Laboranlagen. Die Forscher wollen mit ihrem relativ neuen Verfahren wirtschaftlicher sein als übliche Verfahren. (dpa)