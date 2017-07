Kradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

16.07.2017 Simmerath. Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall in der Nähe von Aachen lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war am Samstag in einer Linkskurve zwischen Simmerath und Kesternich von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Krad gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Polizei Aachen mitteilte. Dabei wurde dem Fahrer ein Unterschenkel abgetrennt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.