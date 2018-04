Kontrolle gegen Straßen- und Clankriminalität in Essen

29.04.2018 Mehr als 300 Menschen sind bei einer Großkontrolle der Essener Polizei am Samstagabend in der nördlichen Innenstadt überprüft worden. Drei Haftbefehle seien vollstreckt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Es sei um die Bekämpfung von Straßen- und Clankriminalität gegangen. Vor allem Gewerbebetriebe und Bars seien überprüft worden. Insgesamt seien bis in die Nacht 334 Menschen kontrolliert worden: 119 Verwarngelder und 15 Anzeigen wurden laut den Ermittlern ausgesprochen. Die Aktion der Polizei, in Zusammenarbeit mit der Stadt Essen und dem Zoll, habe mehr als fünf Stunden gedauert, sagte ein Sprecher.