Komplettes Luchsfell am Düsseldorfer Flughafen gefunden

27.04.2018 Düsseldorf. Ein komplettes Luchsfell samt Schädel haben Zollbeamte in einer Frachtsendung am Düsseldorfer Flughafen gefunden. Die Zollbeamten waren in der vergangenen Woche auf den Fund gestoßen, als ein 42-jähriger Düsseldorfer das Paket abholen wollte, wie das Hauptzollamt Düsseldorf am Freitag mitteilte. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass die Sendung aus Kasachstan neben gebrauchter Kleidung auch zwei Teppichfelle enthalte. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten dann die Felle eines eurasischen Luchses und eines Steppenzebras. Das Luchsfell wurde vom Zoll beschlagnahmt.

Da eurasische Luchse vom Aussterben bedroht sind, ist die Einfuhr des Felles ohne die erforderlichen Dokumente verboten. Der 42-Jährige hat nun einen Monat Zeit, um nachzuweisen, dass das Fell legal gehandelt wurde. Sonst droht ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Artenschutzverordnung. Das Steppenzebra ist nicht geschützt. (dpa)