Film mit Christoph Maria Herbst

Bonn. Die Produktionsfirma Constantin Film sucht für mehrere Drehtage im Juli in der Bonner Universität noch eine große Anzahl an Komparsen und Kleindarstellern. Hier gibt es alle Infos zum Casting.

Von Dierk Himstedt, 31.05.2019

Wer will Teil des neuen Films mit Christoph Maria Herbst ("Stromberg") werden? Die Hauptrolle hat Regisseur Sönke Wortmann ("Der Vorname") zwar an Herbst vergeben, aber die Produktionsfirma Constantin Film braucht dringend eine große Zahl an Komparsen und Kleindarstellern für die Einstellungen im Hauptgebäude der Uni Bonn.

Wer Lust hat, an einem oder sogar mehreren Tagen dabei zu sein und hinter die Kulissen einer großen Kinoproduktion zu schauen, durchs Bild zu laufen und ein bisschen Kleingeld zu verdienen (ab 92 Euro pro Drehtag plus Überstunden), ist herzlich willkommen.

Mögliche Kandidaten sollen sich am kommenden Mittwoch, 5. Juni, im Seminarraum 1 und 2 im Erdgeschoss des Hörsaalzentrums der Uni Bonn, Regina-Pacis-Weg 3, einfinden. Die Castingtermine am Mittwoch sind von 9.30 bis 13.30 Uhr und von 17 bis 20.30 Uhr.