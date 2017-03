Kokain im elektrischen Rollstuhl: Fünfeinhalb Jahre Haft

Die Batterie eines Rollstuhls, in dem Rauschgift versteckt ist.

15.03.2017 Düsseldorf. Ein gehbehinderter Niederländer hat für den Schmuggel von 11,2 Kilogramm Kokain in den Batterien seines Elektro-Rollstuhls fünfeinhalb Jahre Haft erhalten. Das Düsseldorfer Landgericht verurteilte den auf Curacao geborenen 57-Jährigen am Mittwoch wegen Drogeneinfuhr in nicht geringer Menge und Beihilfe zum Drogenhandel.

Er habe von der Drogenfracht gewusst, hatte der Angeklagte am Mittwoch eingeräumt. Die Drogenmafia habe damit gedroht, seiner auf Curacao lebenden Tochter etwas anzutun. Er sei unter Druck gesetzt worden und habe für den Drogenschmuggel kein Geld bekommen. (dpa)