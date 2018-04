Kohlenmonoxid-Alarm: Neun Verletzte bei Familienfest

01.04.2018 Gütersloh. Bei einer Familienfeier in einer Garage in Gütersloh sind neun Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Der Raum wurde mit einem gasbetriebenen Heizpilz geheizt. Da Fenster, Türen und Tore der Doppelgarage geschlossen waren, kam es nach Polizeiangaben am Sonntag zu einer erhöhten Konzentration von Kohlenstoffmonoxid. Schon vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte jemand das Heizgerät ausgeschaltet und die Garage gelüftet. Die neun Verletzten wurden mit Verdacht auf Vergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei keinem bestand Verdacht auf Lebensgefahr.