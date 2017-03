Knapp vier Promille: Bochumer taumelt vor Auto

21.03.2017 Bochum/Sankt Augustin. Zwei deutlich betrunkene Fußgänger sind nach ungewöhnlichen Unfällen in Nordrhein-Westfalen im Krankenhaus gelandet.

In Bochum ist ein 39 Jahre alter Mann mit reichlich Alkohol im Blut gegen ein geparktes Auto getaumelt und gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer, am Auto entstand bei dem Unfall am Montagnachmittag Blechschaden, wie die Polizei Bochum am Dienstag berichtete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,9 Promille. Der Bochumer kam in ein Krankenhaus und liegt auf der Intensivstation. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 100 Euro.

In Sankt Augustin erlitt ein 54-jähriger Fußgänger eine Platzwunde am Kopf. Nach Angaben der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hatte der "deutlich alkoholisierte" Mann am Montagabend trotz sich schließender Schranken Bahngleise überquert. Eine der Schranken traf ihn dabei am Kopf. Der Zugführer konnte seine Stadtbahn dank einer Notbremsung unmittelbar vor dem Fußgänger zum Stehen zu bringen und erlitt bei der Aktion einen Schock. Gegen den betrunkenen Fußgänger wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. (dpa)