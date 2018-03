Knapp 70 größere Baustellen im Rheinland für 2018/2019

07.03.2018 Köln. Autofahrer im Rheinland müssen in den kommenden zwei Jahren mit mehreren größeren Baustellen rechnen. Wesentliche Schwerpunkte der knapp 70 Projekte werden im Bereich des Kölner Rings sowie des Ausbaus der A3 Richtung Norden liegen, kündigte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch in Köln an. Rund um Köln spiele vor allem die neue Rheinquerung auf der A1 eine große Rolle. Auch Bonner Autofahrer müssen sich auf zahlreiche Sanierungen einstellen.