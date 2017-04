10.04.2017 Mit einer ungewöhnlichen Suchaktion will die Polizei Dortmund einen ungewollten Geldsegen stoppen. Per Aufruf bei Facebook suchen die Beamten nach einem Mann, der ihrer Behörde seit mehr als einem Jahr monatlich 30 Euro überweist - inzwischen völlig grundlos.

Hintergrund ist ein Strafzettel, den die Polizei am 7. Januar 2016 einem polnischen Autofahrer ausstellte, weil dieser ohne Anschnallgurt unterwegs war. Das Verwarngeld in Höhe von 30 Euro habe ein Freund des 33-Jährigen anschließend vorbildlich per Überweisung beglichen.

Offenbar habe er jedoch gleich einen Dauerauftrag an die Polizei eingerichtet: "Pünktlich zum 22. eines jeden Monats erreichen uns somit 30 Euro", schreibt die Polizei bei Facebook. 420 Euro seien so schon eingegangen. Den Auftrag bei der Bank einzustellen, sei nicht gelungen, da beide - Freund wie Gurtmuffel - unbekannt verzogen seien. Auf deutsch und polnisch bittet die Polizei daher nun im Internet um Hinweise nach den beiden Männern.

Reicher werden die Beamten durch das Knöllchen per Dauerauftrag jedoch nicht: "Bislang überwiesen unsere Kollegen natürlich das Geld zurück. Das wird auch weiterhin geschehen", schreiben sie. (dpa)