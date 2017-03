Kaugummiautomaten in Bonn

In Dottendorf hängt ein Kaugummiautomat neben einem Schreibwarengeschäft.

Bonn. Wenn man durch die Stadt läuft und ganz genau hinschaut, findet man sie überall. Kaugummiautomaten prägen das Stadtbild. Mal gut gepflegt, mal alt und verrostet. Viele verbinden ganz eigene Erinnerungen mit ihnen.

Von Jana Henseler, 10.03.2017

Die Kaugummiautomaten kommen zurück. Im Internet sind die Kästen inzwischen Kunstobjekt statt Kleinkram-Spender. Vor allem in Großstädten werden die Automaten auch mit Kunst gefüllt - und neu gestaltet. Nach dem Aufruf des General-Anzeigers, Fotos und Erinnerungen zu den Kleinkramkästen einzusenden, haben sich zahlreiche Leser gemeldet und über ihre Erfahrungen berichtet.

Arnd Kulla betreibt ein Schmuckgeschäft in Ahrweiler und hat einen neuen Kaugummiautomaten in seinem Laden stehen. "Er dient eigentlich dazu, die Kinder von Kunden zu beschäftigen, die bei mir etwas Zeit verbringen. Meist bekommen die Kinder die Münze direkt von mir (manchmal auch von den Eltern, die froh sind, wenn ihr Kind beschäftigt ist) und wissen oft gar nicht, wie man so einen Automaten bedient." Er sieht es als Pflege alten Kulturguts.

Auf Facebook gehen die Meinungen über die meist roten Automaten auseinander. Die einen berichten, wie sie sich früher darüber gefreut haben, wenn der Automat kaputt war und für 10 Pfennig ganz viele Kaugummis raus kamen, andere erinnern sich daran, dass Kaugummis die in der Hand schmilzten, andere steinhart waren. So hat wohl jeder seine Erfahrungen gemacht.

In Bonn und der Region sind noch einige der Kultautomaten zu finden. In Tannenbusch, Sankt Augustin, Bad Godesberg, Beuel, Swisttal-Heimerzheim und Bornheim scheinen mehrere zu finden zu sein.

Der Fotograf Michael Meinhard schießt seit rund zehn Jahren Fotos von Kaugummiautomaten. "Mein Interesse hat mehrere Ebenen. Zum Einen ist da natürlich ein wenig Nostalgie und die Erinnerung an die Kindheit. Das merke ich auch immer in Gesprächen über meine Fotos: Die Leute werden ein wenig wehmutig und sind zum Teil ganz erstaunt, dass es noch Kaugummiautomaten gibt. Aber das ist eine Frage der Wahrnehmung: Kaugummiautomaten sind allgegenwärtig, es soll um die 500.000 in Deutschland geben," erzählt Michael Meinhard.

Auch als Kind hat er die Automaten immer gemocht. "Diese waren für uns Kinder der erste Berührungsort mit Konsum. Dort haben wir unsere ersten Groschen reingeworfen, bevor das Geld dann später für den Spielzeugladen gereicht hat. So richtig gewürdigt werden die Automaten dafür leider nicht. Und sie verschwinden auch an vielen Stellen. Aber auch das ist spannend zu fotografieren."

