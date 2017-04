Kleinkind fällt aus dem Fenster und stirbt

09.04.2017 Castrop-Rauxel. Ein Kleinkind ist in Castrop-Rauxel aus dem Fenster rund acht Meter in die Tiefe gefallen und gestorben. Nach Polizeiangaben von Sonntag war das eineinhalbjährige Kind wahrscheinlich über einen Tisch auf die Fensterbank geklettert, ohne dass die Eltern das bemerkt hatten. "Es ist irgendwann aufgefallen, dass es nicht mehr da war. Man hat es dann auf dem Gehweg aufgefunden", sagte ein Polizeisprecher. Die Eltern seien zu dem Zeitpunkt in der Wohnung gewesen. Das Kind sei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Die "Recklinghäuser Zeitung" hatte zunächst über den Unfall berichtet.