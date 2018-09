Wiesbaden. Ein Jahr lang hat ein kleiner Junge aus Wiesbaden sein grünes Laufrad jeden Tag an ein und dem selben Mast angeschlossen. Am Montag erwartete ihn eine große Überraschung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2018

Weil ein fünf Jahre alter Junge aus Wiesbaden sein Laufrad jeden Tag am selben Fleck abstellte, wurde ihm jetzt eine besondere Ehre zuteil. Als er sein Zweirad am Montag wie immer am Straßenmast anschließen wollte, bemerkten er und seine Mutter, dass jemand einen Aufkleber an der Säule angebracht hatte.

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it pic.twitter.com/rYC8jCTD5L