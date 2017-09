14.09.2017 Bochum. Noch an der Leine seiner Besitzerin ist der erst drei Monate alte Yorkshire-Terrier Max von einem Auto überrollt worden, er war sofort tot. Die Fahrerin des Autos fuhr einfach weiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 17-jährige Besitzerin hatte am Mittwoch mit ihrem kleinen Hund gerade eine Straße in Bochum überquert, als der Unfall geschah.