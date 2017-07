Kiste mit Königspython in Düsseldorfer Garten entdeckt

20.07.2017 Düsseldorf. Beim Entrümpeln eines Gartens in Düsseldorf ist am Donnerstag eine ausgewachsene Königspython zum Vorschein gekommen. Die mit den Aufräumarbeiten beauftragten Männer hätten die etwa zwei Meter lange Schlange in einer Kiste entdeckt, berichtete die Feuerwehr. Den Deckel der Kiste schlugen sie demnach sofort wieder zu. Die von ihnen alarmierte Feuerwehr schickte einen Reptilienfachmann, der das Tier als ungiftige Königspython identifizierte, die in West- und Zentralafrika heimisch sei. Die Schlange befand sich in einem guten Gesundheitszustand und kam in einen Tierpark. Die Feuerwehr durchsuchte den Garten, fand aber kein weiteres Tier.