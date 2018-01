Kinder zum Sprung aus Fenster gedrängt

04.01.2018 Spenge. Der 39 Jahre alte Mann, der seine Söhne im ostwestfälischen Spenge zum Sprung aus einem Fenster im zweiten Stock gedrängt haben soll, kann sich an das Geschehen nicht erinnern. Der Mann berufe sich auf Erinnerungslücken, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die beiden sechs und neun Jahre alten Kinder seien noch nicht vernommen worden, erklärte Staatsanwalt Veit Walter am Donnerstag. Nach seinem Kenntnisstand seien die beiden noch im Krankenhaus.

Die Polizei hatte die Kinder in der Neujahrsnacht schwer verletzt auf der Straße gefunden, nachdem Zeugen die Beamten alarmiert hatten. Nach ersten Ermittlungen soll der Vater seine Söhne zu dem Sprung aus dem Fenster gedrängt haben. Gegen den Vater erließ ein Haftrichter am Dienstag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Die Mutter sei in der Neujahrsnacht nicht anwesend gewesen, sagte die Sprecherin. Sie lebe in einem Haus in der Nähe. Wie alkoholisiert der Mann war, sei weiterhin unklar, betonte Walter am Donnerstag. (dpa)