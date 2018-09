Schock bei Nachtwanderung in Hagen

Hagen. Eine herumwandernde nackte Frau hat am Mittwochabend im nordrhein-westfälischen Hagen eine Panik bei Kindern einer 7. Klasse ausgelöst. Mehrere Rettungskräfte mussten die Teenager beruhigen.

Von Joshua Bung, 27.09.2018

Gegen 20.20 Uhr habe die Klasse in Begleitung der Lehrer eine Nachtwanderung in der Nähe einer Jugendherberge in Hagen unternommen, wie Polizeisprecher Ulrich Hanki auf GA-Anfrage mitteilte: "Dabei ist ihnen in der Dunkelheit im angrenzenden Waldstück angeblich eine nackte, ältere Frau in Unterhose über den Weg gelaufen."

Unverzüglich machten sich die Lehrer mit den Kindern auf den Rückweg in die Jugendherberge und alarmierten per Notruf die Polizei. "Die Beamten durchstreiften daraufhin das Waldgelände auf der Suche nach der nackten Frau. Sie wurde jedoch nicht gefunden", berichtet Polizeisprecher Hanki weiter.

Während die Beamten das Waldstück durchstreiften, hätten die Kinder sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählt. Die ganze Situation schaukelte sich immer weiter hoch. "Einige Kinder sind nervös geworden und hyperventillierten. Die Lehrer wählten daraufhin erneut den Notruf", so Hanki.

Mehrere Rettungskräfte mussten den eingesetzen Polizisten dabei helfen, die Teenager zu beruhigen. Einige wurden noch am selben Abend von ihren Eltern abgeholt. Die Identität der nackten Frau ist laut Polizeisprecher Hanki weiter ungeklärt.