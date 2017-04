Kinder erstochen: Mordprozess gegen psychisch kranke Mutter

27.04.2017 Dortmund. Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Kleinkindern in Lünen beginnt heute der Mordprozess gegen die 28 Jahre alte Mutter. Die Frau soll im November 2016 ihre vierjährige Tochter und ihren einjährigen Sohn im Schlaf erstochen haben. Laut Staatsanwaltschaft litt die Beschuldigte zur Tatzeit an einer paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen. In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es deshalb nicht um eine Bestrafung, sondern allein um die Frage, ob die 28-Jährige auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss. Bei der Bluttat befand sich der Vater der Kinder in einem Nebenzimmer.