Kinder erleiden auf Indoorspielplatz Gasvergiftung

Ein Rettungswagen steht in Oberhausen vor einem Indoor-Spielplatz.

21.04.2017 Oberhausen. Auf einem Indoorspielplatz in Oberhausen haben 20 Kinder und mehrere Erwachsene am Freitag eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Neun Kinder kamen ins Krankenhaus. "Eines der Kinder ist mit einem Rettungshubschrauber zu einer Druckluftkammer nach Düsseldorf geflogen worden", sagte Stadtsprecher Martin Berger am Unglücksort. Es bestehe aber laut Feuerwehr keine Lebensgefahr.

Unglücksursache war möglicherweise die Gasheizung der Anlage, so Berger. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Bei neun Kindern hatte die Feuerwehr eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Atemluft gemessen. Alle anderen Kinder und Erwachsenen, die über Übelkeit geklagt hatten, seien ambulant vor Ort behandelt worden.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein sehr giftiges, geruchloses Gas, dessen Wirkungen Betroffene zunächst häufig nicht spüren. Bei Menschen blockiert es den Transport von Sauerstoff im Blut, im schlimmsten Fall bis zum Tod durch Ersticken. (dpa)