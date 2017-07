Kinder erleiden Lebensmittelvergiftung bei Sommerlager

26.07.2017 Iwano-Frankiwsk. Wegen einer Lebensmittelvergiftung sind Dutzende Kinder eines ukrainisch-deutsch-polnischen Sommerlagers in den ukrainischen Karpaten in ein Krankenhaus gebracht worden. 34 Teilnehmer, darunter 14 Deutsche und 11 Polen, mussten medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, teilte die Gebietsverwaltung Iwano-Frankiwsk am Mittwoch mit. Wie die "Ostthüringer Zeitung" berichtete, sollen Kinder aus Thüringen und Nordrhein-Westfalen unter den Kranken sein.

Insgesamt nahmen 152 Menschen an dem Ferienlager teil. Nach der Ursache werde noch gesucht, hieß es. Der Besitzer des Touristenkomplexes, Dmitri Dimidjuk, vermutete im TV-Sender 112 einen Backwettbewerb als Auslöser. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. (dpa)