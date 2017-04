Kind in Katzenkratzbaum eingeklemmt

01.04.2017 Hattingen. Ein Junge ist am Samstag in Hattingen so unglücklich mit dem Fuß in einem Katzenkratzbaum stecken geblieben, dass die Feuerwehr ihn befreien musste. Die Feuerwehr habe den 7-Jährigen aber ohne schweres Gerät aus dem plüschüberzogenen Drahtgeflecht schneiden können, berichtete ein Sprecher. Ein Rettungsdienst untersuchte den Jungen, konnte ihn aber ohne größere Blessuren seinen Eltern übergeben. Neben dem Rüstzug der Feuerwehr, waren auch drei Einheiten der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.