Kiloweise Pyrotechnik in Wohnungen gefunden

27.07.2017 Dortmund/Mettmann. In zwei Wohnungen in Dortmund und Mettmann hat die Polizei große Mengen an Pyrotechnik gefunden. Gegen einen 24-Jährigen und einen 17-Jährigen werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, teilten die Dortmunder Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Demnach fanden die Ermittler bereits am Sonntag bei dem Jüngeren Knallkörper, Raketen, Anzündemittel und Substanzen zur Herstellung illegaler Sprengkörper. Bei dem 24-Jährigen machten die Beamten ähnlich Funde. Er sei am Montag von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden. Mittlerweile seien beide wieder auf freiem Fuß.

Der 17-Jährige hatte zuvor die Polizei verständigt. Er war den Angaben zufolge von dem 24-Jährigen bedroht worden, nachdem er von diesem Pyrotechnik gekauft hatte. Später habe er dann auch Pyrotechnik des Mannes bei sich gelagert. Gegen den 24-Jährigen werde zudem ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Nötigung und Bedrohung eingeleitet. (dpa)