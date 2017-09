12.09.2017 Oelde. Schwerer Unfall auf der A2 im Münsterland: Mehrere Autos fahren bei Oelde ineinander, es gibt mindestens zwei Tote und 17 Verletzte. Auch ein Reisebus ist beteiligt.

Bei einer Karambolage auf der Autobahn 2 bei Oelde im Münsterland sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen, mindestens 17 wurden verletzt. Acht bis zehn Fahrzeuge, darunter ein Reisebus, seien am späten Nachmittag ineinander gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Rettungshubschrauber und Notärzte seien im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und in Krankenhäuser zu bringen.

Die A2 Richtung Oberhausen wurde voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der Verkehr wurde umgeleitet. Einsatzkräfte seien dabei, die im Stau stehenden Fahrzeuge zur Anschlussstelle Oelde zurückzuführen, damit diese abfahren könnten, sagte der Sprecher. Die Sperrung werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern.

Die Unfallursache war zunächst unklar. "Wir müssen uns erst einen Überblick verschaffen", sagte der Sprecher. (dpa)