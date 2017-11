Kieswerk: Suche nach verschüttetem Arbeiter unterbrochen

29.11.2017 Isselburg-Anholt. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einem Kieswerk im Münsterland haben die Rettungskräfte die Suche nach dem zweiten verschütteten Arbeiter unterbrochen. Am Mittwochmorgen - gegen 8.00 Uhr - soll die aufwendige Bergung fortgesetzt werden, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Ein verschütteter Arbeiter wurde am Dienstagabend tot geborgen. Es handelte sich um einen 42-jährigen Niederländer. Insgesamt vier Arbeiter waren in Isselburg-Anholt von herabrutschendem Kies verschüttet worden - zwei konnten leicht verletzt gerettet werden.