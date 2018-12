Video von Google

Mittlerweile ist der Film und auch die Fortsetzung "Kevin - Allein in New York" zu Weihnachtsfilmklassikern geworden.

Bonn. Eine gute Idee hatte Technologie-Gigant Google mit einem vorweihnachtlichen Video-Clip. Fans des Weihnachtsfilm-Klassikers "Kevin - Allein zu Haus" staunen nicht schlecht, dass sie Star Macaulay Culkin nun nach 28 Jahre erneut in seiner Rolle als Kevin McCallister sehen können.

Von Dierk Himstedt, 20.12.2018

Innerhalb kürzester Zeit nach seiner Veröffentlichung hatte der Google-Werbe-Clip schon über sechs Millionen Klicks. Damit landete der Technologie-Gigant einen echten Coup im Netz. Der Grund: Sie hatten in der Vorweihnachtszeit eine gute Idee und ließen den Teenie-Star der 90er Jahre Macaulay Culkin nach 28 Jahren wieder in seine Paraderolle des kleinen Kevin schlüpfen, der sich allein zu Hause mit einem berüchtigten Einbrecher-Duo herumschlagen musste.

"Kevin -Allein zu Haus" war ein echter Kino-Hit Anfang der 90er. Unvergessene Szenen, in denen der kleine, zunächst hilflose Kevin immer mehr über sich hinauswächst und mit List und überragend einfallsreichen Ideen die beiden Gangster in die Schranken weist. Die besten Szenen hat Google jetzt noch einmal mit Culkin in einem einminütigen Clip nachgedreht. Dieses Mal hat er aber noch einen wichtigen "Helfer" an seiner Seite: die App "Google Assistant".

In besagten Szenen erteilt er seinem digitalen persönlichen Assistenten mit Hilfe von Sprachbefehlen, was dieser in der Wohnung aktivieren soll - natürlich auch um mögliche Einbrecher abzuwehren. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen erinnert völlig überraschend an die des Film-Klassikers aus den 90er Jahren. Sehen Sie selbst.