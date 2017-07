Fahndungserfolg

Die Polizei sperrte nach einer Attacke mit einer Kettensäge in Schaffhausen den Tatort weiträumig ab.

Foto: Ennio Leanza/Keystone via AP

25.07.2017 Schaffhausen. Der Mann, der bei einer Krankenkasse in Schaffhausen zwei Menschen mit einer Kettensäge verletzt hat, ist gefasst. Auch die deutsche Polizei war an der Fahndung im Grenzgebiet beteiligt.

Einen Tag nach der Kettensägen-Attacke in Schaffhausen hat die Polizei den Täter gefasst. Der Mann sei in Thalwil bei Zürch festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Die Polizei hatte im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet mit großem Aufwand nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Unter anderem waren Spürhunde im Einsatz, berichtete die Polizei Schaffhausen am Dienstag.

Der 50-jährige Franz W. soll am Montag in die Filiale seiner Krankenkasse gestürmt sein und zwei Mitarbeiter mit laufender Kettensäge verletzt haben. „Personen, die den Mann sichten, sollten ihm ausweichen“, warnte die Polizei. Der Mann wurde international zur Fahndung ausgeschrieben.

Auch die Bundespolizei auf deutscher Seite hatte Suchmaßnahmen eingeleitet. Zwar sei das von den Schweizer Kollegen nicht direkt angefordert worden, sagte ein Sprecher der Inspektion in Konstanz. „Aber wir arbeiten natürlich im Grenzraum ohnehin eng und partnerschaftlich zusammen. Die Beamten fahndeten in ihrem Zuständigkeitsbereich daher verstärkt nach dem weiterhin flüchtigen Mann. „Die eingesetzten Kräfte schauen mit beiden Augen nach dem Tatverdächtigen. Alles andere wäre fahrlässig.“

Das Polizeipräsidium Konstanz hatte nach Angaben eines Sprechers am Vortag ebenfalls einen Hubschrauber eingesetzt, zudem seien die Streifen verstärkt worden.

Nach Auskunft des Lagezentrums des baden-württembergischen Innenministeriums gab es zunächst keine Anhaltspunkte, dass der Gesuchte die Grenze überschritten hat. Auf deutscher Seite gehe man möglichen Hinweisen aus der Bevölkerung natürlich nach, sagte ein Sprecher des Freiburger Polizeipräsidiums. „Diese sind aber nur sehr spärlich.“

Eines der Opfer war nach Angaben der Polizei noch im Krankenhaus. Das zweite Opfer wurde nur leicht verletzt. Zwei Kunden erlitten einen Schock, ein Mensch wurde bei dem Polizeieinsatz leicht verletzt.

Der Mann ohne Wohnsitz hielt sich nach den Erkenntnissen der Polizei vor der Tat überwiegend in Wäldern im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet auf. Die Zeitung „20 Minuten“ zitierte eine Anwohnerin, die die Polizei nach eigenen Angaben vor einiger Zeit auf dem Mann aufmerksam gemacht hatte. Er habe auf einem Waldparkplatz gehaust und sie und ihren Partner wüst beschimpft. (dpa)