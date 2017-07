Kerzen setzen Wohnung in Brand: 62-jährige Mieterin stirbt

18.07.2017 Remscheid/Wuppertal. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid ist in der Nacht zum Dienstag eine 62 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau in ihrer Wohnung Kerzen angezündet, durch die es zu dem Feuer kam, wie ein Polizeisprecher in Wuppertal berichtete. Als die Feuerwehr am Brandort eingetroffen sei, habe die Frau leblos hinter der Wohnungstür gelegen. Die Wohnung habe in vollem Ausmaß gebrannt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.