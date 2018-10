GA gelistet

Region. Halloween steht vor der Tür und die Gruselgeschichten warten darauf erzählt zu werden. Passend zu der schaurigen Jahreszeit stellen wir zehn düstere Orte in Deutschland vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

Historische Stätten, verlassene Gebäude und düstere Museen. Im Tageslicht mögen diese Orte interessant und aufregend wirken, doch spätestens an Halloween, wenn Geistergeschichten erzählt und Gruselkostüme getragen werden, verwandelt sich jeder noch so interessante Ort regelrecht in den Schauplatz eines Horrorfilms. Die Ranking-Plattform Travelcircus hat die schaurig-schönsten Orte in Deutschland zusammengestellt. Wir stellen sie vor:

1 Gespensterwald - Nienhagen

Wenn die Sonne langsam untergeht und der Nebel aufzieht, erwacht der Gespensterwald in Nienhagen zum Leben. Die großen, dürren Bäume wirken im Mondlicht beinahe wie Gespenster, doch wer kann schon garantieren, dass sich dort im Wald nicht wirklich Gespenster verstecken?

2 Ofnethöhlen - Nördlingen

Vor fast 100 Jahren fanden Forscher 30 Schädel von Frauen, Männern und Kindern in den Ofnethöhlen im bayerischen Nördlingen. Bis heute kann niemand mit Sicherheit sagen, was sich in dem Inneren der Höhle abgespielt hat. Forscher vermuten, dass in den Höhlen grausame Rituale durchgeführt wurden.

3 Teufelsberg Berlin

Tagsüber bietet der Teufelsberg in Berlin eine hervorragende Aussicht über die Hauptstadt, doch bei der Vorstellung, wofür die Überreste auf dem Teufelsberg stehen, läuft es einem kalt den Rücken herunter. Die Kuppel ist ein Überrest aus dem Kalten Krieg und diente als US-amerikanische Abhörstation.

Adresse: Teufelsseechaussee 10, 14193 Berlin

Kontakt: teufel@teufelsberg-berlin.eu

Weitere Informationen: teufelsberg-berlin.de

Foto: Monika Skolimowska/dpa Wolken ziehen am Turm der ehemaligen Abhörstation auf dem Teufelsberg in Berlin.

4 Spreepark Berlin

Das weite Gelände erstreckt sich verlassen durch Berlin Treptow, der Wind heult und streift durch die Grashalme. Wie von Geisterhand, beginnt das Riesenrad zu drehen. Mitten in Berlin Treptow ist der verlassene Freizeitpark Spreepark zu finden. Als einziger Vergnügungspark im Osten wurde er 1969 zum 20. Geburtstag der DDR eröffnet. Seitdem der Park 2002 insolvent gegangen ist, ist das Gelände verlassen. Bisher werden noch Führungen durch den ehemaligen Freizeitpark angeboten, doch schon bald soll auf dem Gelände ein Kunst- und Kulturpark entstehen.

Adresse: Kiehnwerderallee 1-3, 12437 Berlin

Kontakt: 030/700906700, spreepark@berliner-spreepark.de

Weitere Informationen: gruen-berlin.de

Foto: Paul Zinken/dpa Das Riesenrad im Spreepark ragt in Berlin in den Himmel.

5 Schlosshotel Waldlust - Freudenstadt

"The Shining" zählt zu den bekanntesten Horrorfilmen. Der Film spielt in einem verlassenen Hotel, und obwohl dieses fiktiv war, befindet sich im Schwarzwald ein verlassenes Hotel, bei dem einem das Gefühl beschleicht, dass in jedem Augenblick ein kleiner Junge auf einem Dreirad um die Ecke kommen könnte. Das verlassene Schlosshotel Waldlust wurde 1902 eröffnet, während des Zweiten Weltkriegs fungierte es als Lazarett. Seit den 1960er Jahren war die Rede davon, dass das Hotel von Geistern heimgesucht wird. Seit 2005 steht das Spukhotel leer.

Adresse: Lauterbadstr. 92, 72250 Freudenstadt

Weitere Informationen: denkmalfreunde.de

6 Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Seelische und körperliche Folterungen haben viele politische Gefangene im ehemaligen Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen erlitten. Die langen, dunklen Gänge mit den zahlreichen Zellentüren erinnern an die Zeit. Die Führungen durch das Gefängnis werden von Zeitzeugen durchgeführt, die die Zeit in Berlin-Hohenschönhausen detailliert nacherzählen.

Adresse: Genslerstraße 66, 13055 Berlin

Kontakt: 030 / 986082-30, info@stiftung-hsh.de

Weitere Informationen: stiftung-hsh.de

Foto: Maurizio Gambarini/dpa Der Wachturm auf der Außenmauer der Stasigefängnis-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.

7 Heilstätten von Beelitz

1902 wurden die Heilstätten von Beelitz eröffnet. In dem damals größten und modernsten Krankenhaus mit mehr als 60 Gebäuden wurden vor allem Tuberkulose-Kranke behandelt. Die Heilanstalt gleicht heute mit den verrosteten Betten und den alten Behandlungsstühlen dem Schauplatz eines Horrorfilmes.

Foto: Oliver Mehlis/dpa Ein verfallenes Gebäude auf dem Gelände der Beelitz-Heilstätten in Beelitz.

8 Erlebnisbad Basso

Besprühte Wände und verfallene Elemente machen es nur schwer möglich, sich spielende Kinder vorzustellen. 1993 wurde das Erlebnisbad Basso in der Nähe von Leipzig eröffnet. Doch mit dem Bau weiterer Bäder in der Umgebung begann der Verfall des einstigen Erlebnisbades.

Adresse: 06905 Bad Schmiedeberg

9 "The Walking Dead" im Moviepark

Die wohl bekannteste und beliebteste Zombie-Serie ist "The Walking Dead". Im Movie Park Germany steht die Horror-Attraktion “The Walking Dead Breakout”, die den Besuchern ermöglicht, Teil einer Zombie-Apokalypse zu werden. Mit originalgetreuen Schauplätzen und täuschend echten Zombies finden sich die Zombie-Fans in der Serie "The Walking Dead" wieder.

Adresse: Warner Allee 1, 46244 Bottrop

Kontakt: info@moviepark.de

Weitere Informationen: movieparkgermany.de

10 Grusellabyrinth NRW - Bottrop

Auf 6000 Quadratmeter jagen schaurige Attraktionen und gruselige Geschichten den Besuchern des Grusellabyrinths einen Schrecken ein. Damit auch Kinder in den Genuss des Gruselns kommen können, bietet das Labyrinth auch familienfreundliche Hauptshows an. Abgebrühte Fans können sich in der ü16-Show erschrecken lassen.

Adresse: Knappenstraße 36, 46238 Bottrop

Kontakt: 02041 - 567 0 666

Weitere Informationen: grusellabyrinth.de