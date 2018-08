Versteckte Botschaften

Bonn. Hinter Marken- und Produktnamen steckt oft mehr als man denkt. Warum der Labello heißt, wie er heißt und was der Name Wikipedia über die Website aussagt - wir verraten, was sich hinter den Namen verbirgt.

Von Stephan Werschkull, 12.08.2018

Dass sich „Hans Riegel Bonn“ hinter dem Namen „Haribo“ verbirgt, weiß mittlerweile fast jedes Kind. Doch auch hinter anderen Firmennamen versteckt sich oft mehr als man denkt. Lateinische Produktbezeichnungen, lautschriftliche Umschriften und Eindeutschungen - so manche Überraschung verbirgt sich hinter einem Firmen- oder Produktnamen. Wir haben einige Beispiele gesammelt - und verraten, was hinter den Namen steckt.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Fehlt Ihnen ein einprägsamer Markenname? Schicken Sie uns eine Email an online@ga-bonn.de.