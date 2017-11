Kellner in Gaststätte mit Schusswaffe ausgeraubt

22.11.2017 Köln. Mit vorgehaltener Pistole hat ein Maskierter in Köln einem Kellner die Einnahmen abgenommen. Der Unbekannte sei am Dienstagabend nach Betreten des Gaststätte mit den Worten "Geld raus!" auf den Kellner zugegangen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 48-Jährige habe dem Vermummten daraufhin sein Kellner-Portemonnaie ausgehändigt. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung einer Parkanlage. Er erbeutete mehrere Hundert Euro. Während des Überfalls waren laut Polizei keine Gäste in dem Lokal.