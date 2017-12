Kellerbrand in Bonn: 18 Menschen werden leicht verletzt

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage.

02.12.2017 Bonn. 18 Menschen sind in der Nacht zu Sonntag bei einem Kellerbrand in Bonn leicht verletzt worden. Im Kellergeschoss und im Eingangsbereich eines Wohnhauses hatte sich starker Rauch entwickelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte liefen bereits einige Bewohner selbstständig ins Freie. Die restlichen Betroffenen wurden von den Feuerwehrleuten gerettet. Insgesamt mussten 18 Menschen mit einer Rauchgasverletzung behandelt werden. Zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist durch das Feuer unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte vor Ort.